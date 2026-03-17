俳優の本田翼（33）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。ファストファッションブランド「GU」とデザイナー・Rok Hwang（ロック・ファン）氏のブランド「rokh（ロク）」とのコラボアイテムを着こなしたモデル撮影でのオフショットを公開した。【写真多数】「どれもこれも素敵な春夏コーデ」「カッコよ」GUの新作コラボアイテムを着こなす本田翼披露したのは、ファッションメディア「The Fashion Post（ザ・ファッション