テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第8話「立派な最期」（通算36話）が先日、日本テレビ系で放送された。フェルン＆メトーデVS魔族との戦闘シーンが展開されると、公式Ｘでは放送後に原作漫画のページが公開された。【画像】キレ顔のフェルン！公開された『葬送のフリーレン』原作漫画ページ第36話では、強敵“神技のレヴォルテ”を前にシュタルクとゲナウが“共闘”。シュタルクの斧による攻撃、ゲナウの“黒金の翼を操