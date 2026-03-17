「私『4月9日に有給いただきます』上司『いいけど、有給ギリギリじゃない？』私『ギリギリですが、子供の入学式なので』上司『入学式なら看護休暇が使えるよ』私『そうなんですか！？』＿人人人人人人人人人人人人人人＿＞ホワイトすぎワロタ！！！＜￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y￣」【写真】入園式、卒園式、入学式への参列が2025年4月1日から「看護休暇」に追加こんな投稿がXで話題になった。投稿したのは、とんとんさん（@tonto