新潟地方気象台が16日に発表した新潟県を含む北陸地方の「高温に関する早期天候情報」によりますと、3月24日頃から、気温が平年よりかなり高くなる見込みということです。発表によると、北陸地方では24日頃から5日間の平均気温が平年より2.7℃以上高くなる見込みです。また全国的にも気温が高くなると予想されています。北陸地方では、21日頃までは気温は平年並の予想ですが、その後は暖かい空気が流れ込みやすくなるため高く、24