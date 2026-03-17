猫との暮らしは、笑いと驚き、ときにはヒヤリとする瞬間の連続です。ペット保険『PS保険』を提供するペットメディカルサポート株式会社（東京都港区）が実施した「愛猫の困った行動」に関する調査によると、生活編では「家具や壁に爪を立てる」、いたずら編では「ひもや動くものに飛びつく」が最多となりました。では、不思議、謎編の1位はどんな行動だったのでしょうか。【調査結果を見る】愛猫の「困った不思議 ＆ 謎の行動」ラ