バレリーナ芸人として活動する松浦景子さんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。「重大発表」が反響を呼んでいます。【写真】バレリーナ芸人・松浦景子が重大発表「結婚ちゃうんかーい！」松浦さんは「重大発表です」とつづり、1枚の写真とYouTubeチャンネルに投稿した動画のURLを掲載。動画内で発表されたのは、自身がプロデュースするコメディーバレエ公演『けっけバレエvol.3〜ガニ股の大覚醒〜』の開催決定についてでした