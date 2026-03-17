ハイオクガソリンの価格が200円台に中東情勢の緊迫化を背景に原油価格が上昇しています。日本国内でもガソリン価格が高騰しており、筆者が3月中旬に訪れた栃木県内のガソリンスタンドではハイオクが1L201円となっていました。原油価格の上昇はガソリンだけでなく、食品や日用品など幅広い商品の価格にも影響します。今後、生活必需品の値上がりが続く可能性もあります。政府による補助金制度の再開でいくらかは下がる予定ですが、