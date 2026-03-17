MLB2026年シーズンが日本時間3月26日に開幕します。ロサンゼルス・エンゼルスに所属しMLBで活躍を続ける菊池雄星選手は、世界最高峰の舞台で戦うために、どのようなことを考え実践してきたのでしょうか。今回は、菊地選手がMLBでの苦闘を支える日々の習慣を綴ったエッセイ『こうやって、僕は戦い続けてきた。 ｢理想の自分｣に近づくための77の習慣』より一部引用、再編集してお届けします。【写真】菊池雄星「『夢は、応援してくれ