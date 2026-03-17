Appleは、オーバーイヤー型ヘッドフォンの新モデル『AirPods Max 2』を発表した。3月25日より予約注文を開始し、来月上旬より販売を開始する。価格は89,800円（税込）、カラーはミッドナイト、スターライト、オレンジ、パープル、ブルーの5色展開だ。 （関連：【画像あり】Apple『AirPods Max 2』全5色のカラーバリエーションで登場） 『AirPods Max 2』は、新たに