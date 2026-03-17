今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『SOLAR LINE Part1（ソーラーライン）【良いソフトウェアトーク劇場】』というゆえぴこさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）小型船貨物船を操るきりたんが，火星から木星圏のガニメデまでとある貨物を輸送します．真面目なSFです．きりたんが主役のSFを作りたくて作りました．SOLAR LINE Part1（ソーラーライン）【良いソフトウェアトーク劇場】とんでもないレベル