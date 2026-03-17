自転車の青切符制度が始まるのを前に、新潟県警に新型の自転車シミュレーターが寄贈されました。 4月、自転車の交通反則通告制度、いわゆる“青切符制度”が開始されるのを前に、日本損害保険協会が県警に寄贈したのは新型の交通安全教育シミュレーターです。【県警本部 交通企画課桜井智晃 課長補佐】「これから自転車を利用する方が増えるだろうし、新生活になり、今まで使っていなかった方が利用す