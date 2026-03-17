2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が16日、自身のブログを更新。シール熱が止まらない次男と長男のやり取りを披露した。【写真】「花ちゃんかと思いました」山田花子にそっくりと話題の次男山田は「今朝もロナウドちゃんシール熱がおさまりません」と切り出し、朝からシールに夢中な次男の様子を報告。お気に入りのシールを手に、兄（長男）へ熱心に説明を聞いてもらおうとするかわいらしい姿を披露している。さらに、次