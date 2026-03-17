アフガニスタンのタリバン暫定政権は、パキスタン軍が16日に病院を空爆し、少なくとも400人が死亡したと発表しました。ロイター通信などによりますとアフガニスタンのタリバン暫定政権は、パキスタン軍が16日夜、アフガニスタンの首都カブールにある病院を空爆し、少なくとも400人が死亡、250人がケガをしたと発表しました。空爆された病院はおよそ2000床ある薬物中毒者を治療する病院で、大部分が破壊されたということです。一方