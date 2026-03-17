新潟県加茂市は17日、急性大動脈解離で手術した藤田明美市長について、16日に集中治療室から一般病室に移ったと発表しました。退院時期については未定としています。 藤田明美市長は3月4日午前9時半から開かれていた加茂市議会の3月定例会に出席していましたが、午後に体調不良を訴え、ドクターヘリで県央基幹病院に救急搬送されました。搬送先の病院で検査を行った結果、急性大動脈解離であると診断され、5日に手術を行っ