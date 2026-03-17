稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人によるABEMAの番組『ななにー 地下ABEMA』が15日に放送され、「いま気になる男女子16連発SP！」と題し、過去の放送のうち、特に印象的だった回をプレイバック。さらに、個性豊かなゲストのその後を調査した。【写真】現在8歳となった息子とともに笑顔を見せる山口小姫南さん『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP』に出演した中学2年生で妊娠した山口小姫南