「ＷＢＣ・準決勝、イタリア代表２−４ベネズエラ代表」（１６日、マイアミ）ベネズエラが１点を追う七回、逆転に成功した。アクーニャが遊撃へ同点の適時内野安打を放つと、続くガルシアが左前に勝ち越し適時打を放った。アラエズにもタイムリーが飛び出す一気の４連打に球場全体が揺れた。七回、先頭が出塁するも後続が連続三振に倒れた。重苦しいムードが漂う中、チョウリオが中前打を放って２死一、三塁と好機を拡大。こ