「ABEMA」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）において、24日より『今日好きチップス』（税込253円）の販売を開始する。【写真】美男美女ぞろい！『卒業編2026』参加メンバー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こ