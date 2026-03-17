「ＷＢＣ・準決勝、イタリア代表−ベネズエラ代表」（１６日、マイアミ）スタンドには日本人ファンも詰めかけ、侍ジャパンのユニホームを着た少年が大会公式＆ＭＬＢの注目を浴びるシーンがあった。中継映像で侍ジャパンのホームユニを着た少年が映し出されたが、試合を観戦しながらポップコーンを器ごと持って一気にのみ込んだ。大会公式とＭＬＢは「あのポップコーンバケツは、この子に対して全く勝ち目がなかったよ」とい