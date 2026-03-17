女優の戸田恵梨香（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。人気女優とのオフショットを披露した。戸田は「ギャル恵梨香に付き合ってくれてるパイセン紗弥加ねぇさん」と投稿。“ギャルピース”をする戸田の隣で、笑顔で応じる女優・山口紗弥加との2ショット写真を披露した。そして自身が演じる役は、同じ芸能事務所「フラーム」に所属する女優・吉瀬美智子をイメージしていることを告白。「一香はフラームで出来ています