【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１６日、最側近で知られるスーザン・ワイルズ大統領首席補佐官が初期の乳がんと診断されたと公表した。職務は継続するという。トランプ氏は、ワイルズ氏について「彼女はタフで、すぐに良くなるだろう」とＳＮＳに投稿した。その後、両氏はそろってホワイトハウスでのイベントに出席した。ワイルズ氏は２０２４年大統領選でトランプ陣営の選対本部長を務め、トランプ氏の日程