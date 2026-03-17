俳優の生田斗真（41）鈴鹿央士（26）とお笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（36）が17日、都内で、サントリーの新飲料「ギルティ炭酸NOPE」の発売記念イベントを行った。3人はCMに出演している。「ギルティ」とは「罪悪感を感じつつ楽しんでしまう」という心理的な罪悪感の意。3人は「ギルティ監獄」に収容されている囚人として登場した。生田は「まさか囚人服を着てこの場に立つとは…」と苦笑い。鈴鹿は「囚人服はCMで初め