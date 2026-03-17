クリエイティブソフトウェア大手であるAdobeが半導体大手のNVIDIAと戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。これには、次世代の基盤となるAdobe Fireflyモデルとエージェント型ワークフローの提供が含まれます。Adobe and NVIDIA Announce Strategic Partnership to Deliver the Next Generation of Firefly Models and Creative, Marketing and Agentic Workflowshttps://news.adobe.com/news/2026/03/adobe-and-nv