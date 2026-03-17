フリースクエアは、全国の男女延べ6,020名を対象に「検索時に表示されるネガティブワードが企業活動に与える影響に関する大規模アンケート調査」を2026年3月12日に発表した。本調査は2026年2月に実施され、各設問ごとに全国の20〜69歳の男女(採用調査のみ59歳まで)を対象にインターネットアンケート調査にて行われた。調査によると、検索結果に「やばい」「怪しい」などのネガティブワードが表示されるだけで、問い合わせや採用応