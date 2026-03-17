アニメイトは、「ジャンプフェア in アニメイト2026」を全国アニメイト・アニメイト通販にて開催する。4月24日から5月10日までの期間中、12月20日、21日開催の「ジャンプフェスタ2026」にて発売された、ジャンプ作品の原作絵柄を使ったグッズをアニメイト店舗で一部販売する。『ONE PIECE』、『SAKAMOTO DAYS』、『アオのハコ』、『カグラバチ』、『魔男のイチ』などの人気作品のグッズが販売される。また、フェア開始に合わせて、