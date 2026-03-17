女優の平祐奈が、１７日までに自身のＳＮＳを更新。車を運転する様子を披露し話題を呼んでいる。平は黒系のトップスに黒のベレー帽とサングラスを合わせた姿でインスタグラムに登場し、車に乗る横顔ショットなどをアップした。この投稿には「太陽」「祐奈ちゃん可愛すぎるよ！？！？」「運転中の横顔かっちょいいす」「運転してるところ初めて見たかも」などのコメントが寄せられている。