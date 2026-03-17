オリジナル文具やキャラクター商品を手がけるカミオジャパンからこのほど、話題のぷっくりシールが登場。食料品や古代エジプト、海の生き物など、大人の図鑑が3Dの立体シールになっちゃいました。【3D大人の図鑑シール】.立体・大人の図鑑第2弾✨. 平面でも人気の古代エジプトをはじめスーパー、パン、クラゲ、ウミウシなど新作も◎さらに鉱物編2も登場です💎. 立体でよりリアルさが増したテーマたちもお楽しみくださ