ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）の火曜日の新リポーターに、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の暴神竜儀 ／ ゴジュウティラノを演じた俳優の神田聖司（３２）が就任する。３１日から名物コーナーの「ツイＱ楽ワザ」をリニューアルした「ときめき！ハピ技」を担当する。９年間火曜のリポーターを務めた副島淳は４月から金曜日の「みんな！グリーンだよ」を担当する。神田聖司のコメント「ロケも始めてで