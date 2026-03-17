全国のアニメイトにて、「アニメ『ハイキュー!!』体力測定フェア」がスタートしました。4月5日までの期間中、体力測定に挑むキャラクターたちの限定イラストを使用したグッズが多数ラインアップ。また、一部店舗ではスタンディも展開されています。福岡県北九州市にあるアニメイト小倉では、作中で高校バレー界最強ツインズ“宮兄弟”と呼ばれる稲荷崎高校所属・宮侑と宮治のスタンディを設置しており、SNSで話題になっています。