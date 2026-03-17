元フィギュア選手の高橋成美さん（３４）の姉が顔出しで登場し、ネットが沸いた。高橋さんは１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演し、サプライズでお姉さんが“登場”。客席に座って番組を観覧した。放送終了後、高橋さんは自身のインスタグラムを更新し「『しゃべくり００７』ありがとうございました！！」と出演を報告し「まさかの姉登場。ハッピーサプライズでした！！」とうれしそう。