ホワイトソースがなくてもドリアが完成！決め手は、とろけるモッツァレラチーズ。ミニトマトのうまみとチーズのコクがご飯にからみ、焼き上がりはとろ〜り熱々。フライパンいらずで手軽に作れる一皿です。ミニトマトとマッシュルームのモッツァレラチーズドリア材料（2人分）モッツァレラチーズ……100g ミニトマト……4個 〈ご飯〉温かいご飯……300ɡ（茶碗約2杯分）マッシュルーム……4個ベーコン……3枚にんにくのすりおろ