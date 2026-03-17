臨終に備えたい費用や7つのポイント 臨終に備える 臨終に備えて用意するもの 病院で亡くなった場合、看護師が浴衣に着替えさせることが多いので、事前に家族が浴衣を用意します。のちの納棺の際に、浴衣で棺に納めるか、故人の愛用の衣服に着替えさせるかは、家族の意向に沿う形になります。 退院する際には、入院費用のほかに、遺体搬送のための寝台車料金、運転手への心づけなどの出費が見込まれるため、あらかじめ現金を用