インナーマッスルとアウターマッスルの違いとは？体幹トレーニングで重視すべきはどっち！？ インナーマッスルとアウターマッスルのバランスが大事 2つの筋肉をバランスよく鍛える 私たちの体を構成する筋肉は2つに分けられます。体の表面に近い所にあるアウターマッスル（表層筋）と深い所に位置し、触れたり見たりすることが難しいインナーマッスル（深層筋）です。トレー