レッドソックス・吉田正尚（32）の同僚で、WBC米国代表のローマン・アンソニー外野手（21）が絶好調だ。【もっと読む】ベネズエラ戦惨敗は井端監督の「自業自得」日本時間16日、ドミニカ共和国との準決勝で、同点の四回に勝ち越しソロ本塁打を放ってチームを3大会連続決勝に導いた。アンソニーは、ここまで全6試合に出場し、22打数7安打、打率.318、2本塁打、7打点。チーム内で打点はトップ、本塁打はジャッジとともにトップ