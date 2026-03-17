桜の簡易的な開花予想として、「600℃の法則」があります。これは2月1日からの日最高気温を足し合わせていって、600℃を超える頃に桜が開花しやすいというものです。東京では今日17日(火)、積算気温が600℃に達し、開花が秒読みと思われますが、過去のデータと検証してみました。東京で今朝600℃に到達昨日16日(月)は、高知・岐阜・甲府で全国のトップをきってソメイヨシノが開花しました。高知は3年連続全国トップ、岐阜は過去最