【通貨別まとめと見通し】ユーロ円大きく上下 先週から昨日までのまとめ ユーロ円は、3月9日から週半ばにかけて、ユーロ高・円安の流れが継続した。3月11日には一時184.08まで上昇し、年初来の高値圏をうかがう動きを見せた。しかし、3月13日に入ると利益確定売りや調整の動きが強まり、183.65付近から182.30付近まで急落する場面があった。 週明け3月16日は、東京市場から欧州市場にかけて181.87まで下