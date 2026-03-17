アジア株上昇短命に終わる可能性トランプ戦争長期化示唆米中会談延期へ 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 26170.00（+335.98+1.30%） 中国上海総合指数 4087.63（+2.84+0.07%） 台湾加権指数 33937.59（+595.08+1.78%） 韓国総合株価指数 5701.55（+151.70+2.73%） 豪ＡＳＸ２００指数 8590.60（+7.22+0.08%） アジア株は軒並み上昇、原油高一服を受け米株が下げ止まったこと