【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円高値圏から売りも、押し目は買い意欲 先週から昨日までのまとめ 3月9日から週半ばにかけて、メキシコペソ円は堅調に推移した。週初は8.80付近でスタートしたが、3月11日から12日にかけて上昇が加速し、一時9.0297の高値を付けた。原油価格の底堅さや高い政策金利を背景としたペソ買いが継続した形である。 しかし、週末にかけては利益確定の動きが強まり、3月13日から16日にか
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