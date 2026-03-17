【通貨別まとめと見通し】ポンド円高値圏から売りも、押し目は買い意欲 先週から昨日までのまとめ 3月9日から週半ばにかけて、ポンド円は強い上昇基調を維持した。3月12日には一時213.305の高値を付け、ポンド買い・円売りの勢いが鮮明となった。しかし、週末を控えた3月13日には利益確定売りが優勢となり、211.10台まで急速に押し戻される展開となった。 週明け3月16日は、欧州時間にかけて210.813まで安値を広げたものの