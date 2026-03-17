【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円高値圏から売りも、押し目は買い意欲 先週から昨日までのまとめ 3月9日から週半ばにかけて、ランド円は強い上昇基調を維持した。3月11日には一時9.758の高値を付け、年初来の高値圏を更新する勢いを見せた。背景には、堅調な商品価格と、高い政策金利を背景としたキャリートレードの活発化があった。 しかし、3月12日から13日にかけては利益確定売りが加速し、一時9