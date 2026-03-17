【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円中長期的な序章トレンドの中での押し目形成 先週から昨日までのまとめ 3月9日から週半ばにかけて、スイスフラン円は強含みの展開となった。3月11日には一時204.024の高値を付け、非常に強いフラン買い・円売りの勢いを示した。しかし、週末にかけてはポンド円やユーロ円と同様に調整売りが先行し、3月16日の欧州時間には一時201.110まで値を下げる場面があった。 週明け3月16