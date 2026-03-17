地上13mからの落下による意識不明の重体から7年。一部の記憶を失い、無数の脳損傷、身体の麻痺、高次脳機能障害…絶望的な状況から、彼は少しずつ自分の体と記憶を取り戻している。そしてついに、歩けるようになったという姿がInstagram動画で話題に。今、世界中が注目するのは、奇跡の回復だけではない。困難を前に諦めず、毎日を積み重ね続ける彼の精神力と、まじめに向き合った日々の軌跡。そんな“奇跡の復活奮闘記”を発信