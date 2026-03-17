フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が15日、自身のブログを更新。52回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、元俳優の妻・美恵子さんとの“顔出し”夫婦2ショットを公開した。【写真】「お2人で焼き肉パーティー素敵」「ラブラブですね」妻との“顔出し”2ショット披露の高橋英樹結婚記念日は、夫婦水入らず焼き肉店でランチを満喫。仲むつまじく食事を楽しむ2ショットのほか、赤身を中心に注文した