ミス東大2020グランプリでタレントの神谷明采が、17日までに自身のXを更新。物価の高さを嘆いた。【写真】スイスのマック「これで2400円…」投稿で「スイス日曜日の朝 マックしか空いておらず入店」とコメント。「サラダとコーヒーで2400円」と、写真付きで紹介した。また、その後の投稿で「購買力測る『ビッグマック指数』」とし、「スイス→ $8日本 →$3.2」「2.5倍」と説明。「昔は円とスイスフラン、どっちも安全資産