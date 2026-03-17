大阪杯（4月5日、阪神）に向かうダノンデサイル（牡5＝安田）が17日、新たに鞍上に迎える坂井（28）を背に栗東CWコースを6F93秒3〜ラスト1F13秒0のゆったりとした時計で駆け抜け、順調さをアピールした。坂井は初コンタクトで非凡さを感じ取った様子。「さすがダービー馬。ドバイも勝っている馬だなと思いました。今朝は馬の感じを確かめたい、イメージしていたものと乗った感じを擦り合わせたいと。スタミナと心肺機能が本当