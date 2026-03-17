3月17日（火）の「相席食堂」は、ソムリエの田崎真也の相席旅をお届けする。 ©ABCテレビ 神奈川県南足柄市にやって来た田崎は、ソムリエの世界大会で日本人初となる優勝の栄冠を手にした、日本ソムリエ界の第一人者だ。 そんな世界のソムリエが、まるでレギュラー番組のオープニングのように「ソムリエの田崎真也です」と、当たり前のようなテンションで現れたことに千鳥はびっくり！ 「当たり前じゃねー