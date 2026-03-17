イリュージョニストのプリンセス天功が、13日放送のABEMA『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話に登場した。命懸けのイリュージョンで世界を魅了し続ける“生きる伝説”が、規格外のしくじり体験から学んだ教訓を授業した。【動画】スタジオ騒然！プリンセス天功“死にかけ事件”告白華やかなドレス姿で教壇に現れた天功は「大脱出イリュージョンで死にかけた回数100回以上」と発表。さらに「今までに骨折した回数100