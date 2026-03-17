ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ」で昨年王者に輝いた友田オレ（24）のスタッフのインスタグラムが17日までに更新。母校の様子を紹介した。インスタグラムでは「先日、母校の久留米大学附設高等学校でロケでした！オンエアお楽しみに」と投稿。友田オレが校門の前で記念撮影する写真が掲載された。「久留米大付」は大手進学塾のサイトでは偏差値75に位置する超進学校。福岡では公立の修猷館と並ぶ名門で、今年は東京