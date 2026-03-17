◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 イタリア - ベネズエラ(日本時間17日、ローンデポ・パーク)ベネズエラが試合後半に差しかかかり攻守に躍動。6回裏の満塁のピンチを切り抜けると7回表に打線が奮起し逆転に成功しました。ベネズエラは4回にエウヘニオ・スアレス選手のソロで1点を返し、1-2で迎えた6回裏。2アウト満塁のピンチを迎えます。それでもアンヘル・セルパ投手が、ツーシームで打者を追い込むと、最後もツーシーム