世界自然遺産の小笠原諸島が揺れています。原発から出る「核のごみ」の最終処分地として、政府が東京・小笠原村に申し入れた南鳥島での調査。「観光客が減っていく」など不安の声も聞こえてきます。【写真で見る】“核のごみ”地層処分の方法“核のごみ”小笠原村民は賛否南鳥島の調査申し入れ東京都心から南に約1000キロ。世界自然遺産に登録されている小笠原村。イルカやクジラ、色とりどりの魚が住む海に囲まれ、亜熱帯の独