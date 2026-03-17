タレント伊集院光（58）が16日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の準々決勝でベネズエラに敗れた日本について言及した。「WBCですよ。残念だねっていうのと、強えなっていう、ベネズエラ」と切り出した。「日本人メジャーリーガーは劣ってないけど、全員メジャーリーガーで中にはタイトルホルダーがいるチームの試合を見てるじゃんか。